ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 ноября 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 ноября 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать девятое ноября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1240 =А ведь ложь убивает Любовь, как медленно действующий яд: сначала пропадает вера, потом гаснет надежда, а после остывает сердце.

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