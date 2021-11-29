ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 ноября 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать девятое ноября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1240 =А ведь ложь убивает Любовь, как медленно действующий яд: сначала пропадает вера, потом гаснет надежда, а после остывает сердце.