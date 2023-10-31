Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Опять диаспора за деньги рулит силовиками!Бастрыкин лично о...
  • maiop maiop
    Губернатор оказался Настоящим патриотом России! Умница!!!Липецкая область ...
  • вага карлито
    А что поклонники толпою не собрались для встречи!??)) Все было тайно!!! Сударь из Парижу!??)))Без цветов!?))Как мышь ...Возвращение Пугач...

В Курской области перехвачены два украинских беспилотника самолётного типа

В Курской области перехвачены два украинских беспилотника самолётного типа

Силы ПВО России перехватили два БПЛА Вооружённых сил Украины в небе над Курской областью.По информации Министерства обороны, дежурные средства ПВО позволили предотвратить атаку двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории России в Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх