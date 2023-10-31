В Курской области перехвачены два украинских беспилотника самолётного типа

Силы ПВО России перехватили два БПЛА Вооружённых сил Украины в небе над Курской областью.По информации Министерства обороны, дежурные средства ПВО позволили предотвратить атаку двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории России в Курской области.
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