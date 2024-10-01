Расчеты "Гиацинтов-Б" уничтожают технику и боевиков ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео В День Сухопутных войск расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" в ходе контрбатарейной борьбы продолжают уничтожать бронетехнику, огневые средства и скопления военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.