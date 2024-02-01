В Британии выдали причину задержания экс-губернатора Севастополя Овсянникова

Украинские источники со ссылкой на The Times сообщили, что Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне из-за подозрений в нарушении санкционного режимаГазета The Times узнала, что 22 января в Лондоне был задержан бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.