В Британии выдали причину задержания экс-губернатора Севастополя Овсянникова

Украинские источники со ссылкой на The Times сообщили, что Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне из-за подозрений в нарушении санкционного режимаГазета The Times узнала, что 22 января в Лондоне был задержан бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
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