Житель Мордовии, используя топливную карту организации, похитил более 4 000 литров бензина и 660 литров дизельного топлива

Отделом по расследованию преступлений на территории Пролетарского района СУ УМВД России по го Саранск завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.
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