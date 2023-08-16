«Господа, вас обыграли!»: Бельгия арестовала наши счета, но не ожидала, что мы поступим так же – теперь требует "разморозки"

Сегодня на политической арене редкий гость – Бельгия. Всю дорогу держалась она достаточно неплохо, сильно не лезла, жизни нас не учила, хоть, конечно, является членом ЕС.
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