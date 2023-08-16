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«Господа, вас обыграли!»: Бельгия арестовала наши счета, но не ожидала, что мы поступим так же – теперь требует "разморозки"

«Господа, вас обыграли!»: Бельгия арестовала наши счета, но не ожидала, что мы поступим так же – теперь требует "разморозки"

Сегодня на политической арене редкий гость – Бельгия. Всю дорогу держалась она достаточно неплохо, сильно не лезла, жизни нас не учила, хоть, конечно, является членом ЕС.

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Комментарии
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Tania Еременко
Всем бы врагам России сделать такие же заморозки.
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5 час.
Иван Захава
&quot; ... &quot;Союз угля и стали&quot; переродился в ЕС ... &quot;НЕ-А! Хозяева говна и пара!
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4 час.
Михаил Молчев
А почему только Бельгии?
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1 час.

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