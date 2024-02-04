Симоньян рассказала британскому журналисту о 1990-х годах в России

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась с британским журналистом своими воспоминаниями о 1990-х годах в России в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" .
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