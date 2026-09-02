Магнитные бури 3 сентября: чем удивит Солнце в начале осени

Начало сентября не принесет сильных магнитных бурь. По прогнозам специалистов, 3 сентября 2026 года геомагнитная обстановка будет оставаться стабильной, а вероятность серьезных возмущений минимальна.
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