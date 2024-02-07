Молдова разрешила открыть один избирательный участок для выборов президента России

Власти откроют избирательный участок для выборов президента России на территории Республики Молдова. Он будет расположен в посольстве России в Кишиневе, заявил министр иностранных дел Михаил Попшой, передает Noi.
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