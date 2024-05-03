Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В Люберцах забили до больничной койки мигранта, пнувшего девятилетнюю девочку

В Люберцах забили до больничной койки мигранта, пнувшего девятилетнюю девочку

Люберцы. Фото: кадр из видео. Выяснилась личность мужчины, который в подмосковных Люберцах во дворе жилого дома в поселке Томилино сначала пинал припаркованные машины, а затем ударил в лицо 9-летнюю девочку.

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Комментарии
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Юрий Вьюхин
Надо на мигранта уголовное дело завести и депортировать. А мужикам я бы руку пожал и посетовал, что &quot;херовенько зарыли&quot;
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3 час.
Людмила Фирстова
Михаил, вы нарушили законодательство России и правила сайта, удалите пожалуйста, нецензурную брань из комментария!
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3 час.
Владимир Крепкий
Сколько в больнице пробыл? травмпункты находятся при больницах. И заголовок поменяйте чебуреки(в русском языке забили это когда до смерти или тяжких телесных повреждений,а в данном случае надо писать избили потому что несколько на одного и получил телесные повреждения в виде гемотом(синяков),а когда один на один то пишут избил)...
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3 час.

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