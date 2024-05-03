В Люберцах забили до больничной койки мигранта, пнувшего девятилетнюю девочку

Надо на мигранта уголовное дело завести и депортировать. А мужикам я бы руку пожал и посетовал, что "херовенько зарыли"

Владимир Крепкий

Сколько в больнице пробыл? травмпункты находятся при больницах. И заголовок поменяйте чебуреки(в русском языке забили это когда до смерти или тяжких телесных повреждений,а в данном случае надо писать избили потому что несколько на одного и получил телесные повреждения в виде гемотом(синяков),а когда один на один то пишут избил)...