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Заболоцкая заявила о принадлежности регионов РФ

Заболоцкая заявила о принадлежности регионов РФ

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что регионы, которые представители ряда стран упомянули в ходе обсуждения проекции Equal Earth, входят в состав Российской Федерации.

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