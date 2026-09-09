«Бомжатник» и голодный ребёнок: как семья из Екатеринбурга сбежала из турецкого отеля

Туристы столкнулись с очередями за едой, требованием доплаты за переезд и другими испытаниями.Семья из Екатеринбурга вернулась из Турции не с загаром, а с нервным тиком — вместо обещанного отдыха их ждали голодные очереди, персонал без знания языков и отель, который даже гид окрестил «бомжатником».
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