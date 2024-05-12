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Тренер «Пари НН» Илич об 1:6 от «Сочи»: «Пропустили быстрый гол, и начались проблемы. Соперник наказал нас за каждую ошибку во втором тайме»

«Пари НН» в гостях разгромно уступил сочинцам (1:6) в 28-м туре Мир РПЛ. – Прежде всего, поздравляю «Сочи» с победой.

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