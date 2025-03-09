Эксперт Кладов: в 2025 году в России усилится тренд на удержание персонала

В 2025 году на рынке труда будет усиливаться тренд на удержание персонала. Работодатели будут сосредоточены на создании благоприятных условий труда и дополнительных мотивационных программ, чтобы уменьшить текучесть кадров и повысить уровень лояльности сотрудников, рассказал "Газете.
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