ОАЭ нанесли неожиданный удар по россиянам

У граждан РФ начались серьезные проблемыСитуация в мировом пространстве оставляет желать лучшего. Западные страны всеми силами стараются ухудшить условия жизни россиян, пытаясь чинить им препятствия в разных сферах.
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