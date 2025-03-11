В трёх заведениях по производству шаурмы в Тамбовской области нашли опасное мясо

В феврале Россельхознадзор проверил 214 предприятий общественного питания в Тамбовской области. В результате были выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства при приготовлении и продаже блюд из продуктов животного происхождения.
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