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Петербуржцев приглашают на спектакль «Где спит твое сердце?»

Петербуржцев приглашают на спектакль «Где спит твое сердце?»

Этот небольшой трогательный рассказ трудно назвать фантастикой. Он кажется абсолютно реальным, но при этом волшебным.

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