Команда «Аэрофлота» взорвала рейтинг лучших менеджеров России!

Когда команда действительно работает как часы, это сразу видно. И вот свежий тому пример: руководители «Аэрофлота» буквально разгромили конкурентов в авторитетном рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» в разделе «Транспорт».
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