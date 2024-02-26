ICAN: украинский конфликт рискует перерасти в ядерную войну

Украинский конфликт может перерасти в ядерную войну. Такое мнение выразила в беседе с РИА «Новости»координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.
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