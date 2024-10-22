В парке "Изумрудный" показали, как вылавливают карпов и помещают в квадратную емкость

Рыбы получат новый временный дом до весны, потом вернутся в родной пруд Руководитель барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором несколько человек сачками вылавливают карпов из пруда.
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