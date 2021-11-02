Задержаны рейсы Петербург — Москва. В столице сильнейший туман

В Москве с вечера 1 ноября — сильнейший туман. Из-за этого в столичных аэропортах задержано или отменено более 100 рейсов, 30 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщает «РИА Новости».
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