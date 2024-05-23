"Теперь я "враг народа". Но пока легко отделалась": Как живёт проклинавшая русских солдат депутат

Иван Леонтьев Да за такие слова о людях ее должны судить не штрафами а уголовным наказанием лет на 5 независимо от того кто ее покровитель. Ведь судебная власть говорят не подкупная и справедливая ! Эта Фаттуш давно надо было лишить гражданства России и отправить в Кривой Рог!

В Воробей Я не вижу тут никакого обмана. Особенно, если она избиралась до СВО. Просто, её взгляды противоречат взглядам большинства граждан. Судить за действия и слова можно только того, кто не имеет иммунитета. Я предполагаю, что именно это депутаты имеют.