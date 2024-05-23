Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Теперь я "враг народа". Но пока легко отделалась": Как живёт проклинавшая русских солдат депутат

"Теперь я "враг народа". Но пока легко отделалась": Как живёт проклинавшая русских солдат депутат

В Санкт-Петербурге работает депутат, которая открыто проклинает русских военных и "не может видеть" радующихся русских людей.

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Комментарии
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Иван Леонтьев
Да за такие слова о людях ее должны судить не штрафами  а уголовным наказанием лет на 5  независимо от того кто ее покровитель. Ведь судебная власть говорят не подкупная и справедливая ! Эта Фаттуш  давно надо было лишить гражданства России и отправить в Кривой Рог!
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4 час.
В
Воробей
Я не вижу тут никакого обмана. Особенно, если она избиралась до СВО. Просто, её взгляды противоречат взглядам большинства граждан. Судить за действия и слова можно только того, кто не имеет иммунитета. Я предполагаю, что именно это депутаты имеют.
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3 час.
VG
Vladislav Glotov
Неприкосновенность распространяется только на депутатов Госдумы и сенаторов. Депутаты других представительных органов неприкосновенностью не обладают.
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14 мин.

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