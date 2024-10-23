Минфин отменил обязательство для Газпрома о доплате НДПИ Соответствующее изменение в подпункт 2 пункта 14 статьи 343 Налогового кодекса РФ было принято Госдумой во втором и третьем чтении.
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Минфин отменил обязательство для Газпрома о доплате НДПИ Соответствующее изменение в подпункт 2 пункта 14 статьи 343 Налогового кодекса РФ было принято Госдумой во втором и третьем чтении.
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