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РИА «Новости»: группа пленных с Украины заявила о желании воевать против ВСУ

РИА «Новости»: группа пленных с Украины заявила о желании воевать против ВСУ

Группа сдавшихся украинских военных заявила о своем намерении воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших военнопленных ВСУ.

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Александр Пятнистый
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