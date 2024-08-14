РИА «Новости»: группа пленных с Украины заявила о желании воевать против ВСУ

Группа сдавшихся украинских военных заявила о своем намерении воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших военнопленных ВСУ.
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