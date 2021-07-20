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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 июля 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 июля 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать первое число седьмого месяца две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1388 =Адамантная Энергия — это первичный Исток всего изобилия, это чистая изначальная Энергия, идущая из сердца Абсолюта = Будущее планеты "Святая Русь" Есмь Русский Мир, Есмь Русский язык - единственный язык общения людей-Богов с Богом! =«В область того, что не рождено фактами, факты не проникают» - то есть только через факты можно что-то изменить в сознании =Во вселенском Времени нет ни Прошлого, ни Будущего, а есть лишь Единый и бесценный, самый настоящий момент вашей Жизни — "сейчас" = Доброта: понять и принять всех с любовью и прощением, тем помогая ближним измениться к лучшему своею добротой = Иллюзии тормозят развитие, а избавление от иллюзий приводит к мгновенному (спонтанному) преображению за счёт раскодирования ДНК = Когда вы выработаете в себе способность к контролю над мышлением и эмоциями, начнут происходить настоящие чудеса =Ложь следует опровергать не выдвижением тезисов ей противоположных, а вскрытием внутренних логических «механизмов» самой лжи = Мы позабыли, что женщина, в первую очередь, - это вдохновительница, созидательница и только потом жена, мать, возлюбленная! =Независимо от того, насколько хороша или плоха ваша Жизнь, просыпайтесь каждое утро с благодарностью за то, что у вас есть =Переживая боль, вы становитесь более сострадательным и мудрым, как по отношению к ближним, так и по отношению к самому себе =Перспективное восприятие себя и своего Будущего влияет на совершаемый нами выбор и на то, как мы распоряжаемся своим временем =Счастье не создаётся в результате определённых условий; определённые условия создаются в результате счастья=Что означает "Перенести горы" для учеников Христа? - Преодолеть препятствия, мешающие установлению Царства Божьего.

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Ольга
Благодарю !🙏
Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Ирина Авдеева
Благодарю!
Irina Karamysheva (Карамышева)
БЛАГОДАРЮ! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ ВЫРАЖЕНИЕ: "Доброта: понять и принять всех с любовью и прощением, тем помогая ближним измениться к лучшему своею добротой .

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