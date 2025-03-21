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Расчет ТОС "Тосочка" сжег опорник боевиков ВСУ на красноармейском направлении

Расчет ТОС "Тосочка" сжег опорник боевиков ВСУ на красноармейском направлении

Минобороны РФ Военные расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" ударами реактивных термобарических боеприпасов уничтожили опорный пункт боевиков ВСУ на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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