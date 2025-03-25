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Международный медицинский центр Top Rambam

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Свежие комментарии

  • Игорь
    Ученые разумеется британские, премию им выдать за достижение - ШнобелевскуюСливочное или рас...
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Учёные утверждают, что переедание не является главной причиной ожирения. Так в чём же кроется истинная причина?

Учёные утверждают, что переедание не является главной причиной ожирения. Так в чём же кроется истинная причина?

Ученые утверждают, что переедание не является основной причиной ожирения Современные рекомендации в области питания подчёркивают: для эффективного снижения веса важно сократить калорийность рациона и увеличить уровень физической активности.

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