UFC Vegas 51: Луке против Мухаммада, Борральо против Омаргаджиева и другие бои

В Лас-Вегасе (Невала) в ночь на 17 апреля состоится турнир UFC Vegas 51. В главном поединке вечера подерутся топовые полусредневесы Висенте Луке (21-7-1) и Белал Мухаммад (20-3, 1 NC).
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