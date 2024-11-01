От стратегически верных действий российских войск Украинский фронт посыпался, сообщает Telegraph. По мнению авторов статьи, у ВСУ нет шансов на победу, так как они не хотят учиться использовать западное оружие.
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