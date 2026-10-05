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Татар-информ

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«Туалет не смыли, свет не выключили»: в Финляндии ищут след российских шпионов

«Туалет не смыли, свет не выключили»: в Финляндии ищут след российских шпионов

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) предположила возможную связь России с серией случаев незаконного проникновения в дома депутатов финского парламента.

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