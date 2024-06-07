Житель Калужской области приговорен к обязательным работам за смертельное ДТП

Суд вынес решение о назначении подсудимому наказания в виде принудительных работ сроком на три года. Кроме того, его лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцевВ Людинове суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, который стал виновником ДТП с летальным исходом.