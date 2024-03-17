Шесть российских регионов атакованы беспилотниками и ракетами

Российские регионы в ночь на 17 марта вновь подверглись атакам ракетами и беспилотниками. БПЛА сбиты над Калужской, Московской, Ростовской областями и Краснодарским краем, баллистическая ракета С-200 — над Брянской областью.
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