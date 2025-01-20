В Сумской области была повреждена критическая инфраструктура после взрыва

Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов в Сумской области. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).