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Театр абсурда

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Феодалы XXI века: кто скупает Россию перед выборами в Госдуму

Феодалы XXI века: кто скупает Россию перед выборами в Госдуму

Выборы в Госдуму-2026 обещают быть богатыми на сюрпризы. Но самый главный сюрприз — это не новые лица и не предвыборные обещания, а земельные наделы, которые кандидаты умудряются накопить, находясь на госслужбе.

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