Отчет мэра Москвы о проделанной в 2023 году работе принят Мосгордумой

Собянин рассказал о развитии нескольких сфер жизни города В среду, 20 декабря, ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности столичного правительства был заслушан и принят Мосгордумой.
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