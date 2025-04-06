Насколько подорожают спросовые продукты на Пасху и Первомай, предположила эксперт

Во второй половине апреля и начале мая можно ожидать подорожания ряда продуктов. Рост цен будет носить сезонный характер и связан с праздником Пасхи и "шашлычным бумом" начала мая, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.