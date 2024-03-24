Казань примет фестиваль-форум «Литературный флагман России»

В мае 2024 Казань на неделю станет литературной столицей России. 20 мая здесь начнется Всероссийский библиотечный конгресс, а 23 мая стартует фестиваль-форум «Литературный флагман России», который продлится до 25 числа, сообщает Татар-информ.