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Гращенков: «Яблоко», вероятно, станет спойлером «Новых людей» и не попадет в ГД

Гращенков: «Яблоко», вероятно, станет спойлером «Новых людей» и не попадет в ГД

Регистрация «Яблока» на выборах в Госдуму вряд ли стоит считать признаком политической оттепели: партия может получить часть голосов протестно настроенных избирателей, но до прохождения в парламент ей, вероятно, далеко.

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