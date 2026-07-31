Гращенков: «Яблоко», вероятно, станет спойлером «Новых людей» и не попадет в ГД

Регистрация «Яблока» на выборах в Госдуму вряд ли стоит считать признаком политической оттепели: партия может получить часть голосов протестно настроенных избирателей, но до прохождения в парламент ей, вероятно, далеко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии