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Крымская газета

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Казантип – кипение жизни: какие загадки таит заповедник природы и истории в Восточном Крыму

Казантип – кипение жизни: какие загадки таит заповедник природы и истории в Восточном Крыму

Каждый, кто приходит сюда впервые, отмечает поразительное различие между побережьем мыса Казантип и его центральной частью: вычурные скалы и изящные песчаные бухточки – абсолютная противоположность заросшей травой неглубокой пологой котловине.

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