Скончался полицейский, пострадавший при нападении на пост ДПС в Чечне

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Один из полицейских, пострадавших после нападения на пост ДПС в чеченском городе Ачхой-Мартан, скончался, сообщили в телеграм-канале СУ СК России по региону.
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