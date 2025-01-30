Биометрия поможет при продаже алкоголя: старт новой системы в 2025 году

В 2025 году офлайн-продажи алкоголя через биометрию могут стать реальностью. Генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий планирует внедрение, а губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обсуждает ограничения на торговлю алкоголем.
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