Два учебных заведения в ВАО Москвы построено более чем на 75%

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что строительная готовность двух учебных зданий в ВАО, в районах Косино-Ухтомский и Богородское, превышает 75%.
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