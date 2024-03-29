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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Пушков считает, что члены НАТО открестились от воинственных планов Макрона

Пушков считает, что члены НАТО открестились от воинственных планов Макрона

МОСКВА, 29 марта, ФедералПресс. Германия юридически отмежевалась от воинственных планов президента Франции Эммануэля Макрона, подтвердив, что НАТО не несет ответственность за действия отдельных ее членов, написал сенатор Алексей Пушков в личном телеграм-канале.

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