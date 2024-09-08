Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Курская  дуга  теперь уже  для  нацистов  Украины. Закончится  также, как и в 1943  году.Курский тупик: вы...
  • Владимир Аверков
    зачем хохлам "лошади"?-они сами стадо ЛОШАР....просрать страну и пустить с молотка "незалежнисть"-это надо суметь за ...Курский тупик: вы...
  • Андрей
    всех укротварей в 200-ые.Курский тупик: вы...

Саксония: «А вас, Штирлиц, прошу остаться…»

Саксония: «А вас, Штирлиц, прошу остаться…»

Как культурные немцы послали некультурных украинских нацистов Петр Давыдов Как было дело: несколько дней назад в гостиницы Дрездена стали приходить просьбы о бронировании некой укронацистской группы, собиравшейся провести в столице Саксонии очередные «просветительские» встречи с целью сбора денег на поддержку ВСУ и антироссийских террористических формирований.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх