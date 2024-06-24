Омский предприниматель Тращенко сделал предложение экс-жене Кирилла Хариби Кристине. Девушка получила помолвочное кольцо на праздновании своего дня рождения.
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Омский предприниматель Тращенко сделал предложение экс-жене Кирилла Хариби Кристине. Девушка получила помолвочное кольцо на праздновании своего дня рождения.