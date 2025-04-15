Жители 30 старых домов в Кузьминках переехали в современные жилые комплексы

Жители 30 старых домов в районе Кузьминки переехали в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.