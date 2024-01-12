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Испанский вечер «Viva Espana: Истории, гитара и фламенко и Дон Жуан»

Испанский вечер «Viva Espana: Истории, гитара и фламенко и Дон Жуан»

Вечер пройдёт в камерной обстановке в атмосфере страстной Испании. В программе — театральный ужин «Каменный гость» и спектакль из трёх историй о современной Испании с увлекательными и комичными сюжетами и живой гитарной музыкой.

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