Испанский вечер «Viva Espana: Истории, гитара и фламенко и Дон Жуан»

Вечер пройдёт в камерной обстановке в атмосфере страстной Испании. В программе — театральный ужин «Каменный гость» и спектакль из трёх историй о современной Испании с увлекательными и комичными сюжетами и живой гитарной музыкой.
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