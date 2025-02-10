В Евпатории задержали девушек, похитивших одежду из магазина на 4 тысячи рублей

В Евпатории задержали девушек, похитивших одежду из магазина на 4 тысячи рублейДевушки спрятали вещи под своей одеждой и покинули торговую точку, но были быстро установлены оперативниками, сообщили в МВД по Республике Крым.
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