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АПЛ — самая дорогая лига мира по общей стоимости игроков, РПЛ — 14-я

АПЛ — самая дорогая лига мира по общей стоимости игроков, РПЛ — 14-я

Сайт Sportingpedia составил рейтинг самых дорогих лиг мира по общей оценочной стоимости всех выступающих в них игроков.

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