Хвостоголовые угрожают главе МИД Венгрии

Уроки дипломатии по украински:на почту главы МИД Венгрии Петера Сийярто приходят угрозы на украинском языке из-за его грядущего визита в Ужгород, — IndexКак сообщается, одно из писем поступило на электронную почту посольства Венгрии в Украине.